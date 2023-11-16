نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. استدعاء نجم ميلان للتحقيق معه بتهمة المراهنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم استدعاء أحد لاعبي نادي ميلان البارزين للتحقيق من قبل المدعي العام في تورينو بتهمة التورط في أنشطة المراهنات.

استدعاء نجم ميلان للتحقيق معه بتهمة المراهنات

وقد قام المدعي العام بتأكيد تورط لاعبين آخرين، وهما ساندرو تونالي من نيوكاسل ونيكولو فاجيولي من يوفنتوس، في أنشطة المراهنات. وقد توصل اللاعبان إلى اتفاقيات اعتراف مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقضي بإيقافهما لفترة تصل إلى 10 و7 أشهر على التوالي.

ووفقًا لتقرير شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن أليساندرو فلورينزي، الظهير الأيمن لنادي ميلان، أصبح أحدث لاعب يواجه تحقيقًا بتهمة المراهنات غير القانونية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإيطالية قد أبلغت فلورينزي اليوم بأنه مطلوب للتحقيق الرسمي، ولكن يبدو أن تهمته تتشابه مع تلك الموجهة إلى نيكولو زانيولو، حيث كان يشير التحقيق إلى مشاركته في أنشطة مراهنات على الألعاب وليس على مباريات كرة القدم.

وأوضح التقرير أن أي نشاط يتعلق بالمراهنات، بغض النظر عن نوعه، يعد انتهاكًا للقواعد التي تنظم سلوك لاعبي كرة القدم المحترفين.

ويرجى الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على المراهنات على مباريات كرة القدم تكون أشد قسوة، في حين قد يتعرض زانيولو وفلورينزي لغرامات بسيطة.

كما قد يواجه اللاعبان مشاكل إضافية إذا كانت التطبيقات أو المواقع التي استخدموها للمراهنات غير قانونية