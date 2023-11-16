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أحمد جودة - القاهرة - اكتشف مسؤولو نادي برشلونة اللاعب الذي يرغب تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ضمه، ويتعلق الأمر بماتس ويفر الذي يلعب في صفوف فينورد.

تشافي يجد ضالته في الدوري الهولندي

يسعى نادي برشلونة لتعزيز خط وسطه في الموسم الحالي، ويمكن أن يؤجل النادي الصفقة إلى فترة ما بعد الصيف، حسب التحديات المالية التي يواجهها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت"، يظهر أن اهتمام برشلونة يتجه نحو الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي ماتس ويفر من فينورد. ويرى تشافي أن توقيع أوريول روميو يشكل حلًا مؤقتًا، ولكن النادي يواصل البحث في سوق الانتقالات عن لاعب يمكن أن يكون له مستقبل طويل مع برشلونة.

ووفقًا للمعايير التي يبحث عنها تشافي، يعتبر ويفر، البالغ من العمر 24 عامًا، خيارًا مثاليًا لبرشلونة.

تشير الصحيفة إلى أن ويفر قد ظهر بشكل ملحوظ مع فينورد منذ بداية عام 2022، وقد انضم أيضًا إلى المنتخب الهولندي الأول.

ويتميز ويفر بقدرته على اللعب في مركزي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المتقدم، وقد قامت كشافة برشلونة بمتابعته عن كثب خلال الفترة الأخيرة.