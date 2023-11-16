نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في ريال مدريد بشأن إصابة " الدينامو " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي ريال مدريد أخبارًا إيجابية من معسكر المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي، حيث تبين أن إصابة إدواردو كامافينجا في تدريبات المنتخب ليست خطيرة، ما دفع إلى رفع أجواء التوتر التي سادت في سانتياجو بيرنابيو.

بشرى سارة في ريال مدريد بشأن إصابة " كامافينجا"

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن حالة كامافينجا تتحسن وأن الإنذار الذي أطلق في ريال مدريد كان زائفًا، حيث لم يعان اللاعب من أي إصابة في ركبته، وأن الكدمة التي حدثت نتيجة تدخل زميله أوثمان ديمبلي لم تكن ذات أهمية.

وأوضحت الصحيفة أن كامافينجا سيشارك في التدريبات الفرنسية بشكل طبيعي يوم الخميس، دون أي مشاكل، ورغم ذلك فإن هناك بعض الفحوصات الطبية مجدولة للتحقق من حالته بشكل دقيق.

تعني هذه المعلومات أن ريال مدريد يمكنه الاطمئنان إلى عدم غياب كامافينجا عن الفريق في المستقبل القريب، وهو أمر مهم خاصة بعد غياب مواطنه أوريلين تشواميني بسبب الإصابة. يُذكر أن كامافينجا قد أثبت قيمته مع ريال مدريد في مركز الوسط الدفاعي منذ انضمامه بعد إصابة تشواميني، وكان غيابه سيكون خسارة كبيرة لخطط المدرب كارلو أنشيلوتي في المرحلة القادمة.