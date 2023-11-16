الرياضة

مانشستر سيتي يحسم سعر بيع كانسيلو لبرشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع فريق الكرة الأول بنادي برشلونة للحفاظ على جواو كانسيلو، الذي يلعب مع الفريق بشكل إعارة حتى نهاية الموسم. 

مانشستر سيتي يحسم سعر بيع كانسيلو لبرشلونة

 

ويمتد عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي حتى 2027، ويتعين على برشلونة التفاوض مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب البرتغالي.

عبّر ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن رغبة النادي في تمديد فترة إقامة كانسيلو مع الفريق بعد نهاية فترة الإعارة في يونيو. ووفقًا لتقرير صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن السعر الأولي المتوقع لصفقة ضم كانسيلو يبلغ ما لا يقل عن 30 مليون يورو.

تشير الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يفوق إمكانيات برشلونة المالية في الوقت الحالي نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها النادي. يعتمد برشلونة على وكيل اللاعب، خورخي مينديز، لتسهيل التفاوض بين الناديين.

لعب كانسيلو 14 مباراة حتى الآن مع برشلونة، سجل فيها هدفين. يعد كانسيلو أحد الأسماء المهمة التي يعول عليها جمهور برشلونة بفضل مهاراته الفردية وقدرته على اللعب في مراكز متعددة، مما يساعد مدرب الفريق، تشافي، في تنويع خياراته.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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