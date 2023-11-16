نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. التعادل يحسم موقعة "الضباب" بين سيراليون وإثيوبيا بتصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي إثيوبيا وسيراليون ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت المباراة توقفا دام أكثر من 50 دقيقة بسبب الضباب قبل أن تستكمل من جديد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب إثيوبيا إلى نقطة واحدة في المركز الأول بينما ارتفع رصيد منتخب سيراليون إلي نقطة واحدة في المركز الأول.

ويستعد منتخب إثيوبيا لمواجهة جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.