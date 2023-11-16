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أحمد جودة - القاهرة - اندلع صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات، حيث يتنافسان على ضم مهاجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، الذي يبقى مستقبله غامضًا بسبب انتهاء عقده قريبًا.

صراع ناري جديد بين برشلونة وريال مدريد على صفقة قوية

ينتهي عقد نيكو ويليامز، البالغ من العمر 21 عامًا، بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي سيكون حرًا للتفاوض مع أي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل. يظهر اللاعب على رادار عدة أندية كبيرة، بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى بعض الأندية الإنجليزية.

على الرغم من عدم تجديد عقد نيكو ويليامز مع أتلتيك بيلباو حتى الآن، أكد اللاعب أنه لن يغادر النادي مجانًا في الصيف المقبل، حيث يرغب في تحقيق فائدة مالية للنادي. يُشار إلى أن اللاعب قد يوافق على تمديد العقد، ولكنه سيتأكد من الحفاظ على قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو.

وتقول تقارير إعلامية إسبانية إن ريال مدريد مهتم بشدة بضم نيكو ويليامز، ويرون في الإدارة أن هذه الصفقة لا يمكن تفويتها، خاصة أن قيمة الشرط الجزائي تصل إلى 50 مليون يورو فقط.

من ناحية أخرى، يظهر برشلونة إعجابًا أكبر باللاعب، ولكن النادي لن يشارك في المنافسة للتعاقد معه إلا إذا كان متاحًا مجانًا في الصيف المقبل، بخلاف ريال مدريد الذي لن يكون لديه مشكلة في دفع قيمة الشرط الجزائي في حال تجديد عقده.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر برشلونة إلى القدرة المالية للمشاركة في المزايدة على راتب نيكو ويليامز، خاصةً مع وجود أندية إنجليزية مستعدة لتقديم عروض جذابة للمهاجم الإسباني.