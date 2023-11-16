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أحمد جودة - القاهرة - يدرس المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، إدراج إمام عاشور، نجم الأهلي، في التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال المواجهة أمام جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فيتوريا يدرس الزج بنجم الأهلي أساسيًا أمام جيبوتي

تأتي هذه المراجعة بناءً على أداء إمام عاشور اللافت مع الأهلي في المباريات الأخيرة، حيث أبدى فيتوريا إعجابه بمستواه المميز.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة جيبوتي يوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأتمالمنتخب المصري إستعداداته يوم الأربعاء بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وشارك في التدريب 25 لاعبًا، بما في ذلك إمام عاشور، حيث تم ختم الاستعدادات بحضور كبار الشخصيات الرياضية في مصر.