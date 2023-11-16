نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. بشرى سارة إلى ريال مدريد والزمالك يتغلب على توت عنخ آمون والأهلي يقترب من ضم فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

الأهلي يقترب من حسم صفقة أحمد فتوح

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هذا الموسم، وفقا لما أكده طارق السيد نجم الفارس الأبيض السابق.

واستقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عرض النجم الدولي أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، للبيع، بسبب مغادرته للمعسكر الفريق، رفقة الزناري والحارس الشاب محمد صبحي قبل مباراة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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عقبة تواجه ريال مدريد للتعاقد مع خليفة أنشيلوتي



تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن وجود شرط جزائي كبير في عقد المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن الألماني مما يُهدد انتقاله لتدريب ريال مدريد الصيف المقبل.



وأفاد موقع فوتبول إسبانيا الناطق بالإنجليزية بأن ألونسو يعتبر على رأس قائمة المُرشحين لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل خلفًا للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المُتوقع رحيله لتدريب المنتخب البرازيلي.

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تاريخ منتخب مصر بتصفيات كأس العالم قبل مواجهة جيبوتي

يترقب عشاق الكرة المصرية أولى مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ضد منتخب جيبوتي والمقرر إقامتها مساء غدًا الخميس.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات (جيبوتي، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، إثيوبيا).

وتنطلق مباراة مصر ضد جيبوتي في مستهل مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2026، غدًا الخميس، في تمام السادسة مساءًا، على استاد القاهرة الدولي، باحثًا عن تحقيق أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

منتخب مصر شارك في تصفيات كأس العالم للمرة الأولى عام 1934، بينما آخر مشاركة كانت عام 2022.

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رقم قياسي تاريخي يحفز محمد صلاح قبل مواجهة جيبوتي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو منتخب مصر الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة جيبوتي يوم غدًا الخميس المقبل، تليها مباراة أمام سيراليون في ليبيريا يوم الأحد القادم.

ويطمح منتخب الفراعنة في التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد مشاركتهم في نسخ 1934 و1990 و2018.

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بشرى سارة في ريال مدريد بشأن إصابة " الدينامو "



تلقى نادي ريال مدريد أخبارًا إيجابية من معسكر المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي، حيث تبين أن إصابة إدواردو كامافينجا في تدريبات المنتخب ليست خطيرة، ما دفع إلى رفع أجواء التوتر التي سادت في سانتياجو بيرنابيو.

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن حالة كامافينجا تتحسن وأن الإنذار الذي أطلق في ريال مدريد كان زائفًا، حيث لم يعان اللاعب من أي إصابة في ركبته، وأن الكدمة التي حدثت نتيجة تدخل زميله أوثمان ديمبلي لم تكن ذات أهمية.

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الزمالك يفوز على توت عنخ أمون بهدفي "سامسون".. وديًا



فاز فريق الزمالك على نظيره توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر ومحمد عبد الغني وأحمد ذكي وأيمن الجزار ومحمد حسام " بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية وهدد مرمى توت عنخ أمون عن طريق البنيني سامسون أكينيولا من خلفية مزدوجة أنقذها الحارس، وبمرور الوقت حاول الضيوف مبادلة الزمالك الهجمات.