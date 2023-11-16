نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولهم محمد عواد".. الزمالك يقرر تجديد عقد 3 نجوم وغموض موقف روقا وعبد الغني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، مصير العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن طريق تجديد عقودهم قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وتأتي تلك الخطوة، للحفاظ على بعض نجوم القوام الأساسي للأبيض، تمهيدا لحل أزمة القيد، وضم صفقات جديدة.

- الزمالك يحسم مصير ثلاثي الفريق

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" يوجد في الوقت الحالي، اتجاه داخل القلعةالبيضاء، لتجديد عقد ثلاثي الفريق محمود علاء ويوسف أوباما ومحمد عواد، خلال الفترة المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " تم اتخاذ القرار بتجديد عقد ثلاثي الفريق، ولكن سوف يتم التناقش معهم حول تقليل رواتبهم بما يتناسب مع سقف الرواتب".

وأختتم أمير هشام: " المجلس قرر تأجيل حسم موقف الثنائي، محمد عبدالغني مدافع الفريق وأشرف روقا لاعب وسط الفريق، بعد الإطلاع على تقرير معتمد جمال المدير الفني المؤقت".