موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب باكستان، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولي من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب السعودية ضمن المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بجانب كلًا من الأردن وباكستان وطاجيسكتان.

موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، على أرضية ملعب "نادي الفتح".

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن متابعة مباراة المنتخب الأخضر أمام نظيره الباكستاني في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قناة الكأس 2.