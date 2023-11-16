الرياضة

من داخل المستشفى التي عالجت رئيس الجمهورية.. كواليس الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عبر برنامجه الإذاعي "فاول"، عن كواليس الحالة الصحية لنائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

وتحدث الجندي قائلا: "أن حالة حزن تسيطر على القلعة الحمراء، بسبب الحالة الصحية الحرجة لـ العامري فاروق، وبسببها رفضت مستشفيات مصر استقباله".

وتابع: "بعد تدخل من المسؤلين في الدولة، تم استقباله في مستشفى خاص في 6 أكتوبر، والتي تلقى فيها رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور العلاج فيها من قبل"

واستكمل: "حالة العامري فاروق خطيرة، تحتاج العناية الإلهية والدعوات من أجل الشفاء".

واختتم: "رئيس الأهلي محمود الخطيب يحرص على زيارة العامري فاروق  يوميا، إما في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، إضافة لمتابعة الحالة مع الطبيب المعالج".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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