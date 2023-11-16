نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل المستشفى التي عالجت رئيس الجمهورية.. كواليس الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عبر برنامجه الإذاعي "فاول"، عن كواليس الحالة الصحية لنائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

وتحدث الجندي قائلا: "أن حالة حزن تسيطر على القلعة الحمراء، بسبب الحالة الصحية الحرجة لـ العامري فاروق، وبسببها رفضت مستشفيات مصر استقباله".

وتابع: "بعد تدخل من المسؤلين في الدولة، تم استقباله في مستشفى خاص في 6 أكتوبر، والتي تلقى فيها رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور العلاج فيها من قبل"

واستكمل: "حالة العامري فاروق خطيرة، تحتاج العناية الإلهية والدعوات من أجل الشفاء".

واختتم: "رئيس الأهلي محمود الخطيب يحرص على زيارة العامري فاروق يوميا، إما في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل، إضافة لمتابعة الحالة مع الطبيب المعالج".