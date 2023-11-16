طالبات السلة ٣X٣ للجامعات يحصدن فضية بطولة العالم بالدوحة

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أحمد جودة - القاهرة - حصد منتخب مصر للجامعات لكرة السلة ٣X٣ على مستوى الطالبات المركز الثاني ببطولة كأس العالم التي استضافتها الدوحة في انجاز جديد للرياضة الجامعية المصرية.

طالبات السلة ٣X٣ للجامعات يحصدن فضية بطولة العالم

وشاركت مصر في البطولة بفريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي تكون من اللاعبات زينة حسام وفريدة حسن ونادين عمر وسلمى ايمن بقيادة مدرب الفريق محمد هشام.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على جامعة لينكولن بنتيجه ١٣/١٦ وعلى جامعة الدوحة ٩/٢١ في دور المجموعات، وفى دور الثمانية فاز على جامعة أتيسم بالمكسيك ١٣/١٥، وفى نصف النهائى فاز على فريق جامعة يونيبتيستى برومانيا) وإنتهت المباراة ١٩-١٦، قبل ان يخسر فى المباراة النهائية امام جامعة مونتيرى بالمكسيك ٧/١٤ ليحصد الميدليات الفضية.

وعلى الفور هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات منتخب طالبات السلة ٣X٣ للجامعات والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة على هذا الانجاز الكبير الذي لم يتحقق من قبل وأشادا بالمجهود الكبير الذي بذلته لاعبات الفريق وجهازهم الفني.