نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر روبرت مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على تشكيل الأخضر لخوض مواجهة باكستان، في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه منتخب السعودية نظيره باكستان، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة باكستان

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب السعودية ضد باكستان في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب الفتح في الأحساء.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب السعودية مباراة باكستان بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد العويس

وفي خط الدفاع.. حسان تمبكتي، علي البليهي، عون، معاذ فقيهي

وفي خط الوسط.. سعود عبدالحميد، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن

وفي خط الهجوم.. صالح الشهري، محمد مران