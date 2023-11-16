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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب "نادي الفتح" مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية تجمع بين منتخب السعودية الأول لكرة القدم بنظيره منتخب باكستان، في إطار منافسات الجولة الأولي من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب السعودية ضمن المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بجانب كلًا من الأردن وباكستان وطاجيسكتان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026.

ويمكن متابعة مباراة المنتخب الأخضر أمام نظيره الباكستاني في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قناة الكأس 2.

موعد مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.