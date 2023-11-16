عاجل.. مفاجأة بشأن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي مؤمن الجندي، عبر برنامجه الإذاعي "فاول"، عن مفاجاة بشأن الجهاز الفني الجديد، لنادي الزمالك.

مفاجأة بشأن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

وتحدث الجندي قائلا: "بعد رحيل أوسوريو، الزمالك وضع معتمد جمال على رأس القيادة الفنية، ويميل لاستمرار المدرب المصري لفترة من الوقت، رغم أنه معروض عليه مدربين من مختلف الجنسيات، برتغالي، إسباني وغيرهم".

وتابع: "ولكن نادي الزمالك وضع قيمة معينة، بلغت مليون دولار، للمدير الفني الجديد ولن يقدر على تخطي هذا الرقم".

واستكمل: "مشكلة الزمالك، أن جميع المدربين الذين تواصلوا معه طالبوا بضعف المبلغ، ليكون الاتجاه بأن يستكمل معتمد جمال المهمة حتى الاستقرار على مدير فني على المقاس".

واختتم: "وضع الزمالك شروط المدرب الجديد، أهمها خلفية عن الكرة الأفريقية والعربية بشكل عام، طلبات مادية قليلة، وأيضا عدم الاعتماد على كبار السن، وأخيرا عدم إحضار جهاز معاون كبير".