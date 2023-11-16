الرياضة

عاجل.. مفاجأة بشأن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي مؤمن الجندي، عبر برنامجه الإذاعي "فاول"، عن مفاجاة بشأن الجهاز الفني الجديد، لنادي الزمالك.

مفاجأة بشأن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

وتحدث الجندي قائلا: "بعد رحيل أوسوريو، الزمالك وضع معتمد جمال على رأس القيادة الفنية، ويميل لاستمرار المدرب المصري لفترة من الوقت، رغم أنه معروض عليه مدربين من مختلف الجنسيات، برتغالي، إسباني وغيرهم".

وتابع: "ولكن نادي الزمالك وضع قيمة معينة، بلغت مليون دولار، للمدير الفني الجديد ولن يقدر على تخطي هذا الرقم".

واستكمل: "مشكلة الزمالك، أن جميع المدربين الذين تواصلوا معه طالبوا بضعف المبلغ، ليكون الاتجاه بأن يستكمل معتمد جمال المهمة حتى الاستقرار على مدير فني على المقاس".

واختتم: "وضع الزمالك شروط المدرب الجديد، أهمها خلفية عن الكرة الأفريقية والعربية بشكل عام، طلبات مادية قليلة، وأيضا عدم الاعتماد على كبار السن، وأخيرا عدم إحضار جهاز معاون كبير".

مريم الجابري

مريم الجابري

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