نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وجيبوتي اليوم الخميس 16-11-2023 في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة منتخب الفراعنة وجيبوتي اليوم الخميس 16-11-2023 في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

موعد مباراة مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

يستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتعد شبكة قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.