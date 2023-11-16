نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

موعد مباراة مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

يستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتعد شبكة قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11862

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5

تردد قناة SSC Sports

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة بي إن سبورت beIN SPORTS

– القمر الصناعي نايل سات

– التردد 12765.

– الاستقطاب أفقي.

– معامل الترميز 27500.

– معادل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD

– القمر الصناعي سهيل سات.

التردد (ميجا هرتز) 11547.

– معدّل استقطاب الموجة عمودي.

– معدّل الترميز 27500.

– معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

– إشارة إرسال البث DVB-S2