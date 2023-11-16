الرياضة

غزل المحلة يعلن تعيين محمد عظيمه مستشارًا فنيًا للنــادي.. وتشكيل جهاز فني بقيـادة حسام عبد العال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يعلن تعيين محمد عظيمه مستشارًا فنيًا للنــادي.. وتشكيل جهاز فني بقيـادة حسام عبد العال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسـة المهندس وليد خليل تعيين الكابتن محمد عظيمه مستشارًا فنيًا للنـادي، وتشكيل جهاز فني جديد بقيـادة حسـام عبد العال.

تشكيل جهاز فني بقيـادة حسام عبد العال لغزل المحلة


ويعاون عبدالعال كلًا من:

كابتن / حسام عبد الجـواد - مدرب 
كابتن / أشرف شيحـه - مدرب 
كابتن / نـاصر فــاروق - مدرب حراس المرمى 
دكتور / وليد سليمان - مخطط أحمـال 
دكتور / أحمد حسين - أخصائي تأهيل إصابات
ك/ ميشيل مـاجد - محلل أداء
ك/ عمر سعد - مدير شئون لاعبيـن.

وكان غزل الملحة قد خسر من أسمنت أسيوط بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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