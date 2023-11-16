عاجل.. قرار جديد من الزمالك ضد فتوح وتطورات نارية في مفاوضات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق، عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعد قرارات مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب التي أصدرها في اجتماعه أمس الأول "الإثنين".

قرار جديد من الزمالك ضد فتوح

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": بعض الوسطاء تدخلوا للصلح بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة التي افتعلها اللاعب قبل مباراة زد بالدوري الممتاز، رفقة الثنائي محمد صبحي، ومصطفى الزناري.

وأضاف: مجلس إدارة القلعة البيضاء مصمم على موقفه بالاستغناء عن الثلاثي كما تم الإعلان في الاجتماع.

وتابع: النادي الأهلي لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن التفاوض مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، لكن هناك رغبة داخل القلعة الحمراء في التعاقد مع اللاعب.

