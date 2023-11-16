نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور يرد على قرار حسين لبيب.. وفريق سوار الغيني يفاجئ الزمالك بهذا الطلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:

الزمالك يفوز على توت عنخ أمون في المباراة الودية

فاز فريق الزمالك على نظيره توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



كان هناك ضغط من قِبل الزمالك على مجريات المباراة منذ بداية اللقاء، حتى سكن شباك توت عنخ أمون هدفين من قبل اللاعب البنيني سامسون أكينيولا.

ودخل الزمالك اليوم أمام توت عنخ أمون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار.

خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي.



مرتضى منصور يرد على قرار حسين لبيب بمطالبة الزمالك ب 200 مليون جنيه

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90": "مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، غاضب من قرار مجلس النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، بسحب الرئاسة الشرفية منه".

وأكمل: "مرتضى منصور طالب بلم متعلقاته من غرفته، ولكنه بعد هذا القرار طالب بالحصول على مبلغ 200 مليون جنيه لدى النادي".



سوار الغينى يطالب الزمالك بنقل مباراته بالكونفدرالية إلى القاهرة



خاطب نادى سوار الغينى نظيره الزمالك، وذلك من أجل نقل مباراتهم أمام الفارس الأبيض للقاهرة، في دور المجموعات، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.