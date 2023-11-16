هادي خشبة: محمد صلاح فخر للعرب وللمصريين

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أحمد جودة - القاهرة -

قال هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن محمد صلاح فخر للعرب وللمصريين في الوطن العربي.

هادي خشبة: محمد صلاح شرف لأي مصري

وصرح هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"أحراز محمد صلاح 200 هدف في جميع البطولات إنجاز".

وأكمل: "محمد صلاح لاعيب كبير ويستحق تواجده في الدوري الانجليزي".

وتابع: "شرف لاي لاعب مصري تواجد محمد صلاح في الدوري الانجليزي".

وأضاف: "محمد صلاح هو يستحق الفخر والاعتزاز للاعب بتواجد لاعب مصري في الدوري الانجليزي".

واختتم: "مبروك لمحمد صلاح أحرازه 200 هدف مع ليفربول في جميع البطولات".

يذكر أن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول قد أحرز 200 هدف مع ليفربول في جميع البطولات التي شارك فيها مع ليفربول.