نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت نارية.. تشكيل مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي سيعتمد عليه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، في مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء الفراعنة في مواجهة نظيره جيبوتي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

موعد مباراة مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

يستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتعد شبكة قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.