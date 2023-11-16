نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن يذهب إلى بيراميدز".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه طارق السعيد نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، الإشادة والتحية إلى مجلس إدارة الفارس الأبيض، بعض القرارات الحاسمة التي اتخذها في أزمة ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق، وعرضهم للبيع.

- طارق السعيد يتحدث عن فتوح

وواصل السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " القرارات الأخيرة لإدارة الزمالك سليمة 100%، لوضع النقط فوق الحروف، وترسيخ المبادئ، وتمنيت أن يتجاهل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، ضمهما".

وأردف: " يوجد فرق بين موقف فتوح وموقفي مع الزمالك، وضعي كان صعب بسبب نهاية عقدي، واوقفت مفاوضات الأهلي وتوقيعي، حتى معرفة موقفي مع الزمالك، وبعدها اتخذت قرار المغادرة للتتش".

وقال طارق السعيد: "أتوقع أن ينتقل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق إلى النادي الأهلي حال عدم احترافه، ولا أتوقع رحيله إلى بيراميدز من أجل البطولات".

واختتم: " مجموعتنا في تصفيات كأس العالم في هذا العام أسهل بكثير عن نظيرتها، ولكن يجب عدم التساهل في ذلك، لتفادي مفاجأة الخروج المفاجئ وأخشى من هذا الأمر، ومواجهة جيبوتي مثلها مثل مواجهة أقوى منتخبات العالم".