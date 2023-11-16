نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد انسحاب الزمالك".. الأهلي يحسم صفقة "الجوكر" في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت إدارة النادي الأهلي في الأيام الماضية، من اتفاقها الأخير مع أحد الأهداف الهامة التي طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق ضمها، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوصى كولر، بالتعاقد مع عمر كمال نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر، بعد تألق اللاعب اللافت في المواسم الأخيرة.

- انتقال عمر كمال إلى الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، اقترب من الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي، بعد الاتفاق على موعد الجلوس مع اللاعب، عقب معسكر منتخب مصر الحالي".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " سيتم الاجتماع مع عبدالواحد عقب انتهاء المعسكر الخاص بمنتخب مصر، من أجل توقيع عقود انتقاله، على أن يحدد مودرن فيوتشر مطالبه".

وخرج نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، من سباق التعاقد مع نجم منتخب مصر، بعد تمسك اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.