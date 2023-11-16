مهيب عبد الهادي يكشف موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية القادمة.

مهيب عبد الهادي يكشف موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"الزمالك لن يبرم صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية القادمة بسبب عدم حل أزمة ايقاف القيد حتي الأن".

ويعاني من نادي الزمالك من ايقاف القيد حتي الأن بسبب عدم حل مستحقات شيكابالا مع سبورتنج لشبونه ومستحقات المالية المتأخرة لخالد بو طيب لاعب الفريق السابق.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى نهائي كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.