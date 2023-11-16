نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيعه للأهلي ويؤكد:" أحمد فتحي سبب فشل الصفقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر أحد نجوم نادي الزمالك السابقين، مفاجأة من العيار الثقيل، حول توقيعه على عقود انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي، قبل رحيله إلى الفارس الأبيض، بعد تعطل المفاوضات في الوقت الأخير.



- نجم الزمالك السابق يتحدث عن توقيع للأهلي

وصرج إبراهيم عبدالخالق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق:" وقعت على عقود انضمامي، للنادي الأهلي في عام 2014 قبل الرحيل إلى الفارس الأبيض بعد ذلك".

وواصل عبدالخالق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنت على أبواب الظهور داخل الأهلي، بعد إتمام الاتفاق، ولكن الأمر توقف، بسبب انتظار موقف أحمد فتحي مع أم صلال القطري، وبعد قدومه فشلت الأمور".

وأختتم إبراهيم عبدالخالق: " عقب ذلك تواصل معي الزمالك وتقدمت المفاوضات وتمت الصفقة، وطلبت عقودي من الأهلي وتم منحي العقود وكان هناك احترام متبادل".