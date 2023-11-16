الرياضة

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيعه للأهلي ويؤكد:" أحمد فتحي سبب فشل الصفقة"

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أحمد جودة - القاهرة -  

فجر أحد نجوم نادي الزمالك السابقين، مفاجأة من العيار الثقيل، حول توقيعه على عقود انضمامه إلى صفوف النادي ، قبل رحيله إلى الفارس الأبيض، بعد تعطل المفاوضات في الوقت الأخير.


- نجم الزمالك السابق يتحدث عن توقيع للأهلي

وصرج إبراهيم عبدالخالق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق:" وقعت على عقود انضمامي، للنادي الأهلي في عام 2014 قبل الرحيل إلى الفارس الأبيض بعد ذلك".

وواصل عبدالخالق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنت على أبواب الظهور داخل الأهلي، بعد إتمام الاتفاق، ولكن الأمر توقف، بسبب انتظار موقف أحمد فتحي مع أم صلال القطري، وبعد قدومه فشلت الأمور".

وأختتم إبراهيم عبدالخالق: " عقب ذلك تواصل معي الزمالك وتقدمت المفاوضات وتمت الصفقة، وطلبت عقودي من الأهلي وتم منحي العقود وكان هناك احترام متبادل".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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