ميدو يكشف أسباب عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسام (ميدو)، نجم نادي الزمالك السابق، عن ظاهرة عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر، خلال الفترة الأخيرة، كاشفًا أسباب ذلك.

ميدو يكشف أسباب عزوف الجماهير عن مباريات الفراعنة

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن الحضور الجماهيري عادة للمشجعين، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار التذاكر خطوة جيدة ولكن لا تكفي لوحدها.

وتابع:" المشجع يعتاد على الذهاب لحضور المباريات باستمرار مع الأندية وهو ما يجعله يذهب لتشجيع منتخب مصر بشكل طبيعي".

واستكمل: " أتذكر دائمًا أنني ذهبت خلف المنتخب الوطني وأنا مشجع في مباريات عديدة وعمري لا يتجاوز 8 سنوات لأنني اعتدت على الذهاب لحضور مباريات الزمالك ونفس الأمر للعديد من أصدقائي الأهلاوية".

ويلتقي منتخب مصر بنظيره جيبوتي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الخميس.