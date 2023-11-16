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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، تبريرات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بشأن عدم استدعاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لقائمة الفراعنة.

ميدو ينتقد تبريرات فيتوريا لعدم ضم شيكابالا لمنتخب مصر



وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" فيتوريا أوضح وجهة نظره بأن شيكابالا لاعب موهوب ولكنه يريد تخفيض معدل أعمار لاعبي المنتخب".

وأكد أنه يخالف رأي فيتوريا لأن العمر مجرد رقم وهناك نجوم عالميين يلعبون في منتخباتهم وتخطوا سن شيكابالا، كما أن هناك نجوم سابقين استمروا مع المنتخب الوطني رغم اقترابهم من الأربعين عامًا.

واستكمل: " أتذكر جيدًا أن حسام حسن لعب معنا في كأس الأمم الأفريقية 2006 وعمره قارب الأربعين، العمر مجرد رقم كما قلت بدليل أن حسام حسن تألق في هذه البطولة وسجل هدفًا وكان قائدًا داخل وخارج الملعب".

وأشار إلى أن شيكابالا يستطيع بالفعل تقديم الإضافة للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية القادمة ولو شارك لمدة بسيطة.