هادي خشبة: الفوز على جيبوتي سيكون رسالة لجميع المنتخبات في المجموعة على قوة المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - قال هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن فوز منتخب مصر على جيبوتي سيكون رسالة لجميع المنتخبات في المجموعة على قوة المنتخب.

هادي خشبة: محمد حمدي يمتلك قدرات كبيرة ولكن يحتاج إلي الجراءه

وصرح هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"الأولوية تواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي أمام جيبوتي".

وأكمل: "مجموعة منتخب مصر في المتناول ولكن يجب عدم الاستهتار أمام المنافسين".

وتابع: "روي فيتوريا سيلعب مباراة الغد أمام جيبوتي بقوة من تحقيق الفوز مبكرًا وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "طريقة روي فيتوريا ثابتة في المباريات الأخيرة ولكن يتم تغييرها في بعض المباريات".

واختتم: "لا بد منتخب مصر نزول مباراة منتخب جيبوتي بتركيز شديد وعدم الاستهانه بمنتخب جيبوتي".

يستعد منتخب مصر مع نظيره منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد القاهرة.