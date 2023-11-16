نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| شرط كبار السن يثير أزمة.. ماذا قال الأهلي للتونسي علي معلول؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن موقف على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التجديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة ما يتردد.

ماذا قال الأهلي للتونسي علي معلول؟



وقال الجندي: "الجديد في ملف علي معلول النادي الأهلي يرغب في التجديد للاعب موسم واحد، واللاعب يريد أن يجدد موسمين".



وتابع: "هناك نية من الأهلي في التجديد لمعلول هذا هو الثابت في الأمر، لكن المشكلة تكمن في موسم أو موسمين".

واختتم: "شرط كبار السن اللي بيوصلوا لعمر معين في النادي الأهلي أنهم يجددوا موسم واحد، ودايما اللاعبين ترد بالرغبة في التجديد لموسمين، وهذا ما سيحدث مع عمرو السولية".