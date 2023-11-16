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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث جابريل دادزي، مهاجم منتخب جيبوتي الأول لكرة القدم، عن مواجهة محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس.

مهاجم منتخب جيبوتي: لا محمد صلاح

وأكد مهاجم منتخب جيبوتي أن محمد صلاح لاعب كرة قدم عظيم ودائمًا يسجل الأهداف، إلا أنه لا يخشى مواجهته.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره جيبوتي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الخميس.

وأوضح دادزي في تصريحات تليفزيونية عبر لبرنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن محمد صلاح الأكثر تأثيرًا في منتخب مصر.

وأشار إلى أن منتخب جيبوتي لا يخشى محمد صلاح رغم احترامه الشديد لقدراته التهديفية وخبراته في أوروبا مع عدة أندية على رأسها ليفربول.

