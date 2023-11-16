إبراهيم عبد الخالق:" كهربا خسرنا مباراة السوبر أمام الأهلي بالإمارات بعد مخالفة الأوامر"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم عبد الخالق، نجم نادي الزمالك السابق، كواليس خسارة الفارس الأبيض أمام الأهلي في السوبر المصري بالإمارات، والذي شهد إثارة كبيرة، بعد اهدار محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأبيض وقتها، ركلة الجزاء الحاسمة.



- عبد الخالق يورط كهربا

وصرح إبراهيم عبدالخالق لاعب نادي الزمالك:" أن السبب الأول في خسارتنا أمام الأهلي في السوبر للمصري بالإمارات والتي انتهت بنتيجة 3-2 بركلات الجزاءالترجيحية، هو محمود عبدالمنعم كهربا زميله السابق ولاعب الأهلي الحالي".

وواصل عبدالخالق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كهربا قام بكسر القاعدة ومخالفة الترتيب رغم تقدمنا بهدف دون رد، ومحمد إبراهيم كان من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء في تلك المباراة، وبعد ذلك المباراة انقلبت ضدنا".

وأختتم إبراهيم عبدالخالق: "حسام غالي قائد الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، هو مثلي الأعلى وحببني في الكرة، وهو من أفضل لاعبي الوسط في مصر، ولا يزال يتمتع بحماسه في المباريات الخماسية".