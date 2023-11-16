نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اجتماع طارئ في الأهلي بين الخطيب وكولر لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي إسلام صادق، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرر عقد اجتماع طارئ مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء فور عودته من الإجازة التى يقضيها ببلاده حاليًا على هامش التوقف الدولي.

اجتماع طارئ في الأهلي بين الخطيب وكولر

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل قطاعات النادي الأهلي والجماهير والإدارة خاصة مع تراجع مستوى فريق الكرة الذى فقد بطولتي الدورى الإفريقي عقب الخروج على يد ماميلودي صن داونز، وقبلها السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي، ثم فقدان نقطتين بالدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي مع الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة".

وأضاف: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حدد يوم الأحد المقبل لعقد اجتماع مع مارسيل كولر فور عودته من إجازته بسويسرا.

وتابع: الخطيب سوف يناقش مع كولر أسباب تراجع المستوى بجانب الموقف العام حول بعض اللاعبين على رأسهم محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر ورؤيته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.