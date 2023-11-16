موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره كولومبيا صباح غد الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب "ميتروبوليتانو"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل البرازيل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل كولومبيا المركز الخامس برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما.

موعد مباراة البرازيل ضد كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة البداية لمباراة البرازيل وكولومبيا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة البرازيل ضد كولومبيا صباح غد الجمعة، عبر قنواتها.