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أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "ميتروبوليتانو"، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي البرازيل وكولومبيا غدًا الجمعة الموافق السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تبدأ أحداث مباراة البرازيل وكولومبيا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل البرازيل المتوقع لمواجهة كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فاندرسون، جابريل ماجاليس، ماركينيوس، دانيلو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيمارايش، رافاييل فيجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو رافينيا

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة البرازيل ضد كولومبيا صباح غد الجمعة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.