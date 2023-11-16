نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جورجيا وإسكتلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب جورجيا لمواجهة نظيره إسكتلندا، اليوم الخميس 16 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

موعد مباراة جورجيا ضد إسكتلندا في تصفيات يورو 2024

وستلعب مباراة منتخب جورجيا ضد نظيره إسكتلندا، اليوم في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا.

وستذاع مباراة منتخب جورجيا ضد نظيره إسكتلندا، اليوم في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة بي إن سبورتس 5 أتش دي.

ترتيب المنتخبين قبل مباراة اليوم

ويحتل منتخب إسكتلندا حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد جورجيا في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.