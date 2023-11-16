نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وقبرص في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، نحو موعد مباراة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب قبرص في تصفيات يورو 2024، والقنوات الناقلة للمباراة.

ما موعد مباراة إسبانيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024؟

يواجه منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب قبرص مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب ألفاميجا المباراة المرتقبة بين منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب قبرص في تصفيات يورو 2024.

ماهي تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024؟

تذاع أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب قبرص عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات يورو 2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

ما هو ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات يورو 2024؟

إسبانيا، 15 نقطة

سكوتلندا، 15 نقطة

النرويج، 10 نقاط

جورجيا، 7 نقاط

قبرص، دون نقاط