تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة قبرص في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره منتخب قبرص مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة قبرص في تصفيات يورو

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: فران جارسيا - روبن لي نورماند - إنييجو مارتينيز - داني كارباخال

الوسط: رودري - فابيان رويز - جافي

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - ألفارو موراتا

يستضيف ملعب ألفاميجا المباراة المرتقبة بين منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب قبرص في تصفيات يورو 2024.

ما هو ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات يورو 2024؟

إسبانيا، 15 نقطة

سكوتلندا، 15 نقطة

النرويج، 10 نقاط

جورجيا، 7 نقاط

قبرص، دون نقاط