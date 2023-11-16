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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق مشاهدة السيليساو في معرفة القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا، حيث يلتقيان صباح غد الجمعة 17-11-2023 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب "ميتروبوليتانو"، هذا اللقاء الصعب والقوي بين منتخبي البرازيل وكولومبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة البرازيل وكولومبيا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنقل مباراة البرازيل ضد كولومبيا صباح غد الجمعة 17-11-2023 عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.