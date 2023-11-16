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أحمد جودة - القاهرة -

استقر روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته المرتقبة أمام منتخب باكستان، مساء اليوم على ملعب "نادي الفتح"، في إطار منافسات الجولة الأولي من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة السعودية وباكستان، اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة باكستان في تصفيات كأس العالم 2026

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: حسن كادش - علي البليهي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي - فيصل الغامدي - علي هزازي.

في خط الهجوم: عبد الرحمن الغريب - محمد مران - صالح الشهري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن متابعة مباراة المنتخب الأخضر أمام نظيره الباكستاني في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قناة الكأس 2.

ويتواجد منتخب السعودية ضمن المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بجانب كلًا من الأردن وباكستان وطاجيسكتان