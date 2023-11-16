نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات ملف غرامة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الزمالك.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن ملف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بشأن غرامة الزمالك، سيتم فتحه مجددًا في الاتحاد الدولي خلال شهر أبريل 2024، ومن ثم طلب الحيثيات مجددًا، والطعن على القرار.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "علي العباسي محامي كهربا تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك، من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد، وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي سيتم تسديد الفوائد لاحقًا على أن يتم كتابة تعهد بذلك".

وأضاف: "محامي نادي الزمالك وافق على طلب محامي كهربا بالحصول على مليوني دولار وتأجيل دفع الفوائد، لكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب رفض تقسيط الغرامة أو الحصول عليها دون الفوائد".

وواصل: "القصة لازال لها فصول آخرى في شهر أبريل 2024، ووفقًا لمعلوماتي فأن اللاعب سيكمل مسيرته ويلعب مع الفريق حتى الموعد المذكور".