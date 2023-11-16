نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وقبرص في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب قبرص في تصفيات يورو 2024.

ماهي تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024؟

تذاع أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب قبرص عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات يورو 2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024 مجانا

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.

ما موعد مباراة إسبانيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024؟

يواجه منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب قبرص مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.