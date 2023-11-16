اليوم.. مواجهات قوية لمنتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية والتأمين وجنوب سيناء بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مواجهات قوية لمنتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية والتأمين وحنوب سيناء بالقسم الثاني

تنطلق اليوم الخميس في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الخامسة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني (ب) بإقامة 9 مباريات قوية ومرتقبة.



مباريات المجموعة الثالثة



1- الشمس مع منتخب السويس



يشهد ملعب نادي الشمس لقاء صعب بين فريق الشمس صاحب المركز السادس بقيادة طة شحاته برصيد 4 نقاط مع فريق منتخب السويس متصدر المجموعة بقيادةسعد فاروق برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق منتخب السويس على فريق المريخ بهدف دون رد بينما تلقي فريق الشمس الهزيمة من فريق نجمة سيناء بهدف دون رد.



2- العبور مع النصر



على ملعب نادي العبور يلتقي فريق العبور وصيف المجموعة بقيادة عطية السيد برصيد 7 نقاط مع فريق النصر صاحب المركز الثالث بقيادة اشرف توفيق برصيد 6 نقاط.



3- جنوب سيناء مع مستقبل سبورت



على ستاد الجيش بالسويس يلعب فريق جنوب سيناء صاحب المركز الخامس بقيادة باسم الفار برصيد 5 نقاط مع فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حسن برصيد 4 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز المستقبل على فريق العريش بهدفين نظيفين، بينما تعادل فريق جنوب سيناء مع فريق النصر بهدف لمثله.



4- شباب العريش مع نجمة سيناء



يواجه فريق شباب العريش متذيل المجموعة بقيادة عبد الله رستم دون نقاط بفريق نجمة سيناء صاحب المركز السابع بقيادة محمد قاعود برصيد 4 نقاط.

شهدت الجولة الماضية فوز فريق نجمة سيناء على فريق الشمس بهدف دون رد بينما تلقي فريق شباب العريش الهزيمة من فريق المستقبل بهدفين نظيفين.

المجموعة الرابعة



1- كهرباء الإسماعيلية مع بورتو السويس



يلاقي فريق كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 9 نقاط نظيره فريق بورتو السويس متذيل المجموعة بقيادة محمد خلف برصيد 3 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق كهرباء الإسماعيلية على فريق تيم إف سي بهدف دون رد بينما تلقي فريق بورتو السويس الهزيمة من فريق ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.



2- الإنتاج الحربي مع بور فؤاد



يستضيف ستاد السلام لقاء صعب بين فريق الانتاج الحربي وصيف المجموعة بقيادة مصطفى عبده برصيد 6 نقاط مع فريق بور فؤاد صاحب المركز الخامس بقيادة احمد العجوز برصيد 5 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز الانتاج على فريق الو ايجيبت بهدفين مقابل هدف بينما تعادل بور فؤاد مع اتحاد الشرطة سلبيًا



3- ايسترن كومباني مع الو ايجيبت



على ملعب نادي ايسترن كومباني يحل فريق الو ايجيبت صاحب المركز السابع بقيادة احمد ابراهيم برصيد 3 نقاط ضيفًا ثقيلًا علي فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الثالث بقيادة خالد اينو برصيد 6 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق ايسترن كومباني على فريق بورتو السويس بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق الو ايجيبت الهزيمة من فريق الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.



4- مصر للتأمين مع تيم إف سي



على ملعب نادي مصر للتامين يستقبل فريق مصر للتامين صاحب المركز الثامن بقيادة حسن رياض برصيد 3 نقاط بعد حصوله علي راحة الجولة الماضية فريق تيم إف سي صاحب المركز السادس بقيادة ياسر السيد برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد.

المجموعة الخامسة

يقام لقاء وحيد بختام الجولة الخامسة يجمع بلقاس مع مالية كفر الزيات .



المجموعة الثالثة



1- منتخب السويس 7 نقاط

2-العبور 7 نقاط

3- النصر 6 نقاط

4-المريخ 5 نقاط

5-جنوب سيناء5نقاط

6- الشمس 4 نقاط

7- نجمه سيناء 4 نقاط

8- مستقبل سبورت 4 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة



1 كهرباء الإسماعيلية 9 نقاط

2- الانتاج الحربي 6 نقاط

3- ايسترن كومباني 6 نقاط

4- اتحاد الشرطة 5 نقاط

5- بورفؤاد 5 نقاط

6- تيم إف سي 4 نقاط

7- الو ايجيبت 4 نقاط

8- مصر للتامين3 نقاط

9- بورتو السويس 3 نقاط