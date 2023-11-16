نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. اجتماع طارئ بين كولر والخطيب وآخر تطورات غرامة كهربا والأهلي يستقر على ضم نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 16-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

اجتماع طارئ في الأهلي بين الخطيب وكولر

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرر عقد اجتماع طارئ مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء فور عودته من الإجازة التى يقضيها ببلاده حاليًا على هامش التوقف الدولي.

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل قطاعات النادي الأهلي والجماهير والإدارة خاصة مع تراجع مستوى فريق الكرة الذى فقد بطولتي الدورى الإفريقي عقب الخروج على يد ماميلودي صن داونز، وقبلها السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي، ثم فقدان نقطتين بالدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي مع الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة".

وأضاف: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حدد يوم الأحد المقبل لعقد اجتماع مع مارسيل كولر فور عودته من إجازته بسويسرا.

وتابع: الخطيب سوف يناقش مع كولر أسباب تراجع المستوى بجانب الموقف العام حول بعض اللاعبين على رأسهم محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر ورؤيته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

آخر تطورات ملف غرامة كهربا

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الزمالك.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن ملف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بشأن غرامة الزمالك، سيتم فتحه مجددًا في الاتحاد الدولي خلال شهر أبريل 2024، ومن ثم طلب الحيثيات مجددًا، والطعن على القرار.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "علي العباسي محامي كهربا تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك، من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد، وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي سيتم تسديد الفوائد لاحقًا على أن يتم كتابة تعهد بذلك".

وأضاف: "محامي نادي الزمالك وافق على طلب محامي كهربا بالحصول على مليوني دولار وتأجيل دفع الفوائد، لكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب رفض تقسيط الغرامة أو الحصول عليها دون الفوائد".

وواصل: "القصة لازال لها فصول آخرى في شهر أبريل 2024، ووفقًا لمعلوماتي فأن اللاعب سيكمل مسيرته ويلعب مع الفريق حتى الموعد المذكور".

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، لديه اتفاق مع النادي الأهلي، لكنه لم يوقع العقود بشكل رسمي حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "قصة فتوح ليست في الجانب المالي حاليًا، ولكنه يرفض وجوده كلاعب بديل لـ علي معلول".

وأضاف: "هناك أحاديث تقول أن معلول سيظهر موقفه بعد كأس العالم للأندية سواء بالبقاء أو الرحيل، خصوصا بأن اللاعب طلب تمديد عقده موسمين، والنادي يريد التجديد لموسم آخر، وقد ينتقل لأحد الدول العربية، وبالتالي فأنه من الممكن رحيله بعد ختام الموسم الجاري".

وواصل: "إذا قام الأهلي بتجديد عقد معلول موسمين فإن فتوح لن يتواجد في القلعة الحمراء، وهذه نسبته تصل إلى 5%".

وأكمل: "إذا بدأنا في سماع أخبار بأن معلول لن يجدد أو عرض الأهلي موسم واحد للتجديد، فأن اللاعب سيكون قريب من الرحيل، وبالتالي ستكون فرصة أحمد فتوح كبيرة في الانضمام لصفوف الفريق الأحمر".

وأكد: "موضوع فتوح مع الزمالك انتهى تمامًا، وتم فتح الباب أمام الأهلي لشراء الـ6 شهور المتبقية في عقده، ولكن الأهلي لن يتقدم بأي عروض".

وأضاف: "هناك سيناريوهات معينة حول مصير لاعب فريق الزمالك، وهي بأن يخرج فتوح لنهاية الموسم لأي نادي خارج مصر، أو الإبقاء عليه في الزمالك حتى نهاية عقده".

وأكد: "بنسبة 60 أو 70% هذا هو الموسم الأخير لـ معلول في النادي الأهلي، وبالتالي فرصة فتوح كبيرة في الانتقال للأهلي، لإنه لن يجلس احتياطيا للاعب التونسي".