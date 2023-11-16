نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل تاريخي مميز للسعودية في بداية مشوارها بتصفيات كأس العالم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستقبل منتخب السعودية نظيره الباكستاني، في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ضمن منافسات ضربة البداية لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

منتخب السعودية يأمل في الحصول على أول 3 نقاط بتصفيات المونديال، في ظل فارق الإمكانيات الكبير الذي يصب لصالح أبناء المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني.

وتبدأ مباراة السعودية ضد باكستان في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

سجل تاريخي حافل للسعودية في انطلاق مشوارها بتصفيات المونديال

المنتخب السعودي خاض 12 مباراة في افتتاحيات تصفيات المونديال، ولم يخسر في أي لقاء، فقد تعادل في مناسبتين، وحقق الانتصار في 10 مباريات.

أول مباراة خاضها الأخضر السعودي بافتتاحية مباريات تصفيات المونديال كانت في نسخة 1978 وتفوق الأخضر على سوريا بهدفين دون رد، وآخر مباراة جاءت أمام اليمن وانتهت بالتعادل 2-2 في التصفيات الأخيرة.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب السعودية ضد باكستان

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي.

في خط الوسط: معاذ فقيهي، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سعود عبد الحميد.

في خط الهجوم: صالح الشهري، محمد مران.

ويدخل منتخب السعودية مباريات التصفيات في نوفمبر بقائمة تضم كل من:

محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري