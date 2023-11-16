موعد مباارة النمسا وإستونيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب النمسا لمواجهة نظيره إستونيا، اليوم الخميس 16 نوفمبر، في منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

موعد مباراة النمسا وإستونيا في تصفيات يورو 2024

وستلعب مباراة منتخب النمسا ضد نظيره إستونيا، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لي كوك أرينا.

وستذاع مباراة منتخب النمسا ضد نظيره إستونيا، اليوم في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي.

ترتيب المنتخبين في مجموعتهما قبل مباراة اليوم

ويحتل منتخب النمسا حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد إستونيا في المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة.