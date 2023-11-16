نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: إسبانيا أمام قبرص لحسم التأهل.. وذا صن: ثورة في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 16-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم



لاجازيتا ديلو سبورت

ايطاليا تذهب نحو الهدف..​راسبادوري​ وكييزا وبيراردي الآن واكثر

آس

اسبانيا امام قبرص لحسم التأهل.. اصابة ​كامافيجا​



بيلد

اسبوع الحقيقة لنجم البايرن

ما يجب على ​كيميتش​ اثباته لناجليسمان

ذا صن

السير ​جيم راتكليف​ يقود ثورة في اليونايتد حيث يريد تغيير سوق الانتقالات في النادي وسيبدأ بمهاجمة فرق المنافسة بعد طرد المدير الرياضي ريتشارد ارنولد