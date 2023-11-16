- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: إسبانيا أمام قبرص لحسم التأهل.. وذا صن: ثورة في مانشستر يونايتد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 16-11-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
لاجازيتا ديلو سبورت
ايطاليا تذهب نحو الهدف..راسبادوري وكييزا وبيراردي الآن واكثر
آس
اسبانيا امام قبرص لحسم التأهل.. اصابة كامافيجا
بيلد
اسبوع الحقيقة لنجم البايرن
ما يجب على كيميتش اثباته لناجليسمان
ذا صن
السير جيم راتكليف يقود ثورة في اليونايتد حيث يريد تغيير سوق الانتقالات في النادي وسيبدأ بمهاجمة فرق المنافسة بعد طرد المدير الرياضي ريتشارد ارنولد