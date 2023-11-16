نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر ضد الصومال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتفتح منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026، أمام نظيره منتخب الصومال.



ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة الجزائر ضد الصومال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.



ويلتقي الفريقان مساء اليوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر 2023، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.



ومن المقرر أن تنطلق احداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.



تذاع مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 على قناة.SSC SPORT السعودية التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

