نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متفوقا على أنشيلوتي".. مدرب الأهلي يقاسم جوارديولا رقما قياسيا في الأكثر فوزا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تحطيم الأرقام القياسية في الفترة الأخيرة، بعدما نجح في الحصول على الخماسية بالموسم الماضي، رفقة الشياطين الحمر.

وحقق كولر نسبة فوزا كبيرا في مباريات العام الحالي بمختلف البطولات، مما أهله لمناطحة كبار مدربي أوروبا على رقما قياسيا جديدا.

- ترتيب الأكثر فوزا 2023

1 - لويس كاسترو (بوتافوجو/ النصر): 46 فوزًا

2- جوارديولا (مانشستر سيتي): 40 فوزًا

2- مارسيل كولر (الأهلي): 40 فوزًا

3- أبيل فيريرا (بالميراس): 39 فوزًا

3- إندرسون موريرا (سبورت): 39 فوزًا

4- خوان بابلو فويفودا (فورتاليزا): 38 فوزًا

5- خورخي خيسوس (فنربخشة/ الهلال): 37 فوزًا

5- كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد): 37 فوزًا.

ويخطط كولر للوصول إلى أبعد من ذلك مع الأهلي، حيث يجهز الأحمر في الفترة الحالية، لفرض اسم الفريق بقوة في نسخة كأس العالم للأندية هذا العام، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

