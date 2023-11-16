نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري: مروان حمدي حاول الاعتذار ولكن جمهور بورسعيد هو القاضي.. الجلاصي مشتت لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن المجلس اتخذ قراراه بشأن واقعة مروان حمدى بعد مباراة بيراميدز بساعة واحدة.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج الماتش على صدى ابلبلد مع أيمن عيد مراسل بورسعيد: "كرامة جماهير بورسعيد والنادى المصرى من كرامة بورسعيد ومجلس الإدارة لأننا جزء من الجماهير وهذا الموقف لا نرضى به نهائيًا".

وتابع: "عرضنا مروان حمدى للبيع وهناك أندية عديدة ترغب فى ضم اللاعب والبيع سيكون لأكبر عائد يحقق مصلحة للنادي".

وعن سعر اللاعب، رد قائلًا: "أسعار اللاعبين معروفة وبالتالي سعر مروان حمدي معروف لأنه لاعب فى المنتخب الوطني".

وأكمل كاشفًا: "مروان حاول الإعتذار أكثر من مرة ولكنى أرى أن هذه هى الواقعة الثانية لمروان مع الجمهور وأعتقد أن الموقف سيكون صعب لكن جمهور بورسعيد هو القاضى وسننفذ ما يرضى به".

وواصل: "نرى أن مروان حمدى يعتبر عبء علينا حاليًا والأفضل له ولنا البعد عن الفريق وبورسعيد".

الجلاصي مشتت بسبب العروض

واستطرد: "إلياس وصله أكثر من عرض بأرقام مبالغ فيها فى الإنتقالات الصيفية وأكيد طبعًا عقله مشتت فى هذه الأرقام".

وأتبع: "إحنا مش هنمسك فى حد وإلياس لاعب كبير وأكيد هيدور على مصلحته وإحنا كمان هندور على مصلحتنا".

واختتم قائلًا: "رسالتى للجمهور نحن جزء منكم وموقفنا سيكون مكان الجماهير وأطلب منكم عدم الإستماع للإشاعات السخيفة وعمرنا فى حياتنا ما هنرضى إن حد يبص ليكم بصة، مش هقول عن الموقف اللى عمله مروان لأن كرامتكم من كرامتنا وإن شاء الله اللي جاى خير".

